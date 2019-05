Alessandria, De Luca: "Sogno il Torino. Magari farò come Cutrone..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel De Luca, ospite di TorinoGranata.it, ha parlato così dei suoi obiettivi per l'anno prossimo, dopo il buon campionato disputato con la maglia dell'Alessandria: “Arrivare a giocare nel Torino in prima squadra in Serie A. Sono consapevole però che un giovane deve avere continuità giocando e "facendosi le ossa". Quest'anno ad Alessandria ho avuto continuità sia sotto il profilo delle presenze sia in fase realizzativa e ne sono molto contento, adesso vedremo che cosa accadrà. Il mio procuratore andrà a parlare con il Torino e decideranno che cosa fare, magari mi capiterà come ha Cutrone che ha iniziato con il ritiro estivo e segnando tanto nelle amichevoli contro squadre importanti è rimasto e ha disputato un campionato importante. Se non dovesse andare così spero di andare in serie B e fare lo step successivo”.