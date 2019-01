All. Villarreal: "Fornals al Napoli? Il club mi ha detto che non c'è nulla"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Villarreal Luis Garcia Plaza è stato interrogato sui rumors su Pablo Fornals, obiettivo di mercato del Napoli: "Si sta allenando normalmente, non lo vedo influenzato dalle voci di mercato. Io conterò su di lui fin quando non mi diranno il contrario, credo che il club abbia chiarito la sua posizione. Quando ho letto dei rumors ho chiesto in società e mi hanno detto che non c’è nulla".