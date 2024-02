Ufficiale Si è sbloccato anche il caso Fornals. Lo spagnolo firma per il Betis

Si è risolto il caso Fornals. Il trequartista spagnolo torna in patria ed è un giocatore del Betis. Lo rende noto il club andaluso con un comunicato ufficiale, che annuncia l'accordo col West Ham per il trasferimento a titolo defintivo fino al 2029.

CASO RIENTRATO - Il trasferimento ha rischiato di non concretizzarsi per un intoppo causato dai sistemi informatici del West Ham. Di conseguenza non è arrivata tutta la documentazione in tempo per formalizzare la cessione del giocatore. Il Betis ha immediatamente fatto ricorso alla FIFA, che ha dato ragione al club spagnolo, accettando la documentazione. Pertanto, se pur con un giorno di ritardo rispetto alla chiusura ufficiale della finestra di mercato, Fornals è diventato un giocatore del Betis.

QUATTRO ANNI E MEZZO A LONDRA - Fornals si era trasferito al West Ham nell'estate del 2019, con gli inglesi che spesero 28 milioni per strapparlo al Villarreal. In questa prima parte di stagione ha raccolto 23 presenze. Complessivamente ha raccolto 203 presenze, segnando 23 reti e servendo 19 assist.