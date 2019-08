Alla Juve c'è un attaccante di troppo. Anche senza Mauro Icardi

Posizione di attesa. La Juventus non ha intenzione di cambiare di una virgola la sua strategia per Mauro Icardi. E' in attesa dell'ultima settimana di calciomercato per rompere gli indugi, aspetta che l'Inter non abbia alternative diverse dal club bianconero per cedere il centravanti di Rosario per poi presentare la sua offerta, che non sarà superiore ai 50 milioni di euro. In questi giorni, è il Napoli a trattare in maniera serrata il bomber di Rosario. E il Napoli, visto che Icardi non chiude la porta ma nemmeno la apre, ha fatto sapere che per una risposta aspetterà al massimo questa settimana. Salvo poi cambiare obiettivo in caso di fumata nera.

La Juve, almeno per qualche altro giorno, resta quindi in attesa, ma nel frattempo dovrà continuare a muoversi sul fronte cessioni per cedere almeno uno degli attaccanti in rosa. E se Dybala resta per Sarri un insostituibile - sacrificabile solo con la certezza che Mauro Icardi il prossimo anno vestirà la maglia della Juventus - Mario Mandzukic resta in vendita a prescindere dai prossimi movimenti della Juventus. In questo momento, è l'attaccante croato il primo indiziato ad andare via: nonostante un rinnovo di contratto arrivato ad aprile e offerte concrete (e convincenti) che latitano dalle parti di Torino. Mandzukic ha mercato in Bundesliga, piace al Bayern e proprio in Baviera potrebbe tornare in caso di offerta ufficiale per ricoprire il ruolo di vice Lewandowski.

Destinato a restare invece Gonzalo Higuain: l'unica trattativa concreta era legata al suo trasferimento alla Roma, che però col rinnovo del contratto di Edin Dzeko ha chiuso definitivamente le porte all'arrivo di un altro centravanti.