Allarme Cataldi, Inzaghi rischia di doversi inventare il centrocampo

Quella di Brescia di domenica sarebbe dovuta essere la partita di Cataldi. E non è escluso che lo sarà, perché bisognerà aspettare ancora altre 24 ore per capire se l’affaticamento muscolare al polpaccio gli permetterà di giocare o no. La sua presenza diventa fondamentale nella prima del 2020 perché Inzaghi non potrà contare su Leiva e Luis Alberto, entrambi squalificati dopo il giallo preso in Supercoppa a Riyad. Ha chiuso l’anno in maniera pazzesca il classe '94 romano, con prestazioni di livello e il gol splendido, su punizione, alla Juventus in finale. “È cresciuto in modo esponenziale”, aveva detto Inzaghi, pronto a lanciarlo dal 1’ contro Balotelli e compagni. Ma l’ex capitano della Primavera, alla ripresa degli allenamenti lunedì, ha accusato un fastidio durante la partitella finale ed è subito corso in Paideia per sottoporsi agli accertamenti. Non si parla di lesione, solo un affaticamento, che lo costringerà a fermarsi due giorni. Ieri non si è allenato e non lo farà neanche oggi, quando alle 15.30 è in programma la prima seduta del nuovo anno.

Se dovesse farcela, agirà in cabina di regia con Milinkovic e Parolo ai suoi lati. Nel caso contrario Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa. Parola scalerebbe al centro, davanti la difesa, ruolo che ha già ricoperto più volte e lascerebbe il ruolo di mezz’ala a uno tra Berisha e André Anderson. In campionato non hanno mai giocato da titolari e potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in mostra in un reparto in cui le gerarchie sono ben delineate. L’altra ipotesi è quella di accentrare Lulic, con Jony in campo a fare il quinto a sinistra, o viceversa: lo spagnolo (provato solo in allenamento) intermedio e il bosniaco come sempre sulla fascia. Inzaghi ci sta pensando, ma non vuole fasciarsi la festa inutilmente. A Formello tutti sperano di recuperare Cataldi, perché quella di Brescia deve essere la sua partita.