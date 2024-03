Lazio, Cataldi all'intervallo: "Dobbiamo sbloccarla senza concedere troppo"

Il primo tempo tra Lazio e Juventus finisce con uno 0-0 che rispecchia quanto visto in campo. Da un lato il più pericoloso è stato Castellanos, con un destro che però non è andato oltre l'esterno della rete, dall'altra parte è stato Chiesa a chiamare alla grande parata Mandas. All'intervallo è Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, a descrivere la prima frazione di gioco: "Gli ultimi minuti abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo sbagliato qualche pallone. Abbiamo fatto un buon primo tempo e dobbiamo cercare di sbloccarla non concedendo troppo", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata dello scorso 16 settembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2018/19. Mentre, dal canto suo, la Lazio ha vinto 2-1 l’ultima sfida all’Olimpico contro la Juventus in campionato, i biancocelesti non ottengono due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A dal 2001. Inoltre la Lazio ha perso le ultime tre partite all’Olimpico in campionato, nella sua storia in Serie A solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila: cinque tra il febbraio e l’aprile 1961, sotto la guida di Jesse Carver.