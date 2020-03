Allarme Coronavirus, sospeso il traffico aereo Italia-Portogallo per 14 giorni

vedi letture

Le autorità del Portogallo hanno annunciato la sospensione del traffico aereo con l’Italia, a partire dalle 23.59 del 10 marzo, per un periodo di 14 giorni. Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, ai viaggiatori che giungano in Portogallo dall’Italia o da altre aree di trasmissione attiva del virus, potrà essere richiesto di compilare un formulario nel quale fornire contatti, recapiti e informazioni utili sulle zone visitate, in modo da consentire al locale Ministero della Salute di rintracciare il viaggiatore in caso di necessità. Lo rende noto il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina.