Allarme italiani in Serie A: così è cambiata la Juve dal 2006 a oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

QUI JUVENTUS -

I campioni d'Italia, storicamente, rappresentano il nucleo forte della Nazionale. Almeno, di quella che vince: tanto nel 1982 quanto nel 2006 lo zoccolo duro della selezione azzurra era formato dall'ossatura dei bianconeri. Così nel 2006 Capello mandava in campo ben cinque giocatori stabilmente nell'undici di partenza, gli stessi che poi sarebbero volati a Berlino. In più il sesto, Balzaretti o Chiellini sulla fascia sinistra. E dalla panchina gli aiuti di Giannichedda, Blasi e Pessotto, oltre ad Abbiati prestato dal Milan per sopperire all'assenza iniziale di Buffon. Nel 2010 in panchina c'era Delneri, e in campo ancora più italiani: sette, sulla carta, nella formazione di partenza. Con ancora più alternative, giovani e meno giovani, pronte a subentrare dalle riserve.

Nel 2014, superata l'era Conte, Allegri poggia più o meno sullo stesso gruppo. Da segnalare come due giocatori (Buffon e Chiellini) fossero già presenti otto anni prima, mentre Pirlo e Barzagli partecipavano, pur non da juventini, anche loro alla spedizione tedesca guidata da Lippi. A rinfrescare la rosa ecco Bonucci e Marchisio, ma il trend pare evidente. Ed è confermato dalla Juve di Sarri, quella di quest'anno: manca forzatamente Chiellini, ma anche con lui gli italiani parte dell'undici ideale sarebbero appena due. Nelle rotazioni ecco De Sciglio e Bernardeschi. Il passo indietro è clamoroso: in 14 anni la Juve è passata dall'avere 6/7 titolari "azzurrabili" (potenzialmente anche di più) ad appena 3/4 (nella migliore delle ipotesi), considerando anche chi (Chiellini) c'era già nel 2005/2006.

Tutte le formazioni tipo della Juve dal 2006 a oggi -

2005-2006 - Formazione tipo: BUFFON; ZAMBROTTA, CANNAVARO, Thuram, BALZARETTI (CHIELLINI); CAMORANESI, Vieira, Emerson, Nedved; DEL PIERO (Ibrahimovic), Trezeguet. Altri italiani: Abbiati, Giannichedda, Blasi, Pessotto, Chimenti.

2009-2010 - Formazione tipo: BUFFON; Grygera (Zebina), CANNAVARO, CHIELLINI, DE CEGLIE; Felipe Melo, Poulsen, MARCHISIO; Diego; AMAURI, DEL PIERO. Altri italiani: Grosso, Camoranesi, Legrottaglie, Candreva, Giovinco, Iaquinta, Chimenti, Paolucci, Molinaro.

2014-2015 - Formazione tipo: BUFFON; Lichtsteiner, BONUCCI, CHIELLINI, Evra; MARCHISIO, PIRLO, Pogba; Vidal; Tevez, Morata. Altri italiani: Barzagli, De Ceglie, Giovinco, Ogbonna, Padoin, Pepe, Sturaro, Matri, Storari, Romulo.

2019-2020 - Formazione tipo: Szczesny; Danilo, BONUCCI, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Altri italiani: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi.