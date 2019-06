Allarme mercato: mezza Juve in uscita...

Fonte: Andrea Bosco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vogliono ammollare Icardi a Madama. Vogliono imporre lo scambio Perin – Pepe Reina, gentiluomo distintosi per carinerie, in passato, nei confronti della Juventus. Hanno “venduto“ Cancelo e stanno facendo arrivare uno in uscita dal Napoli “fedelissimo” di Sarri. Avessi detto Alaba o simili. Ma questo, passa il convento.

Ti raccontano di Milinkovic Savic e di Pogba ma poi capisci che potrebbe essere Rabiot. E allora ti attacchi agli amuleti sperando che Paratici venga folgorato a Palazzo Parigi e chiuda viceversa per Zaniolo. Ti dicono che mezza Juve è in uscita: da Alex Sandro ,a Costa, a Dybala, a Cuadrado a Mandzukic a Spinazzola . Se Lotito molla il serbo, dicono, potrebbe esserlo anche Bentancur.

Il magazziniere no, perché Lotito potrà scegliere tra qualche esubero di Alitalia.

Ti dicono che torna Higuain. Ma non riesci ad immaginare possa restare .

Sei incazzato perché de Ligt sembra andato, ma ti consoli apprendendo che il Napoli si è “accattato“ Manolas. E dunque per surrogare l'ex BBC, ne arriverà, speri, uno di affidabile. Ma dopo Bonucci e Caceres potrebbero far tornare Benatia. Nel qual caso, come il portoghese ti chiederesti: “Porquè?“ .

Sai che Chiesa vuole la Juventus. Ma il paisà che ha comprato la Fiorentina vorrebbe godersi il suo fenomeno almeno per un'altra stagione. Sai che Kean rinnoverà ma visto che la cosa sta andando per le lunghe, cominci a spazientirti.

Oggi la certezza è Ramsey .

Demiral e Traorè sono affari a buon punto, Romero potrebbe esserlo. Ti chiedi cosa ne faranno di Orsolini, Rogerio, Mandragora e soprattutto dello sfortunatissimo Pjaca .Leggi che Audero vorrebbe tornare a Torino.

Ti fidi di una società che negli ultimi otto anni ti ha fatto mangiare i migliori cioccolatini, compreso il cioccolatone Cr7.

Ma capisci che qualche cosa deve essere successo. Non ti preoccupano il Napoli, la Roma e neppure la splendida Atalanta. Non può preoccuparti il Milan anche se Boban è uno degli uomini più preparati del calcio europeo. Ti preoccupano i beneamati. Perché si sono presi Conte. E se sul campo è tutta da vedere e da verificare, mediaticamente, sai già, in cuor tuo, come andrà a finire .

Mi fermo qui: ha smesso di crederci anche la Borsa all'arrivo del catalano. Come si sono persuasi che il prossimo allenatore sarà Sarri , il titolo Juve anzi, ha cominciato a perdere .

Caro maestro Sarri: ci sarà da lavorare. Bene, molto: soprattutto, rapidamente.