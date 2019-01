Allegri fa 10: doppiato Conte, -3 da Lippi. E Ronaldo arriva a 28 trofei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppiato Antonio Conte, meno tre da Marcello Lippi: la vittoria di oggi in Supercoppa rappresenta il decimo trofeo vinto da Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Con questo traguardo, il livornese raddoppia i cinque titoli di Conte, consolidando il suo terzo posto sul podio bianconero: al primo c'è Giovanni Trapattoni con 14 successi, al secondo Lippi con 13.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, si tratta dell'ottava Supercoppa italiana in bacheca: staccato proprio il Milan, la Vecchia Signora diventa in solitaria la squadra che ha vinto più volte la competizione. Per Cristiano Ronaldo, invece si tratta della prima affermazione con la maglia della Juventus: in totale, considerando tutte le competizioni, il portoghese ha alzato 28 trofei in carriera. Meno nove da Maxwell, primatista tra i calciatori più vincenti di sempre.