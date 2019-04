Allegri: "Kean-Dybala? Nessun indizio. Chiellini non credo ci sarà"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dovendo sostituire un attaccante, Massimiliano Allegri ha tolto Kean e lasciato in campo per 90’ Dybala. Un’indicazione per la gara di martedì contro l’Ajax? Assolutamente no, dice il tecnico della Juve: "Non è alcuna indicazione. Kean ha iniziato a defilarsi e vuol dire che le gambe non gli andavano più. Sta giocando tanto, viene da pressioni mediatiche non semplici da gestire. Paulo ha bisogno di giocare e i 90 minuti gli hanno fatto bene".

Come sta Bentancur?

"Ha il solito dolore, ma nulla di preoccupante".

Gli altri?

"Rugani aveva dolore fin sopra le orecchie, la partita di mercoledì gli ha tolto energie fisiche e mentali. E l'ha pagata. Non so se Chiellini sarà a disposizione, ho preferito lasciarlo a casa. Tra l'altro hanno giocato bene sia Gozzi che De Sciglio, oltre Barzagli. Chiellini vediamo domattina. Emre Can mi hanno detto che sta meglio. Douglas Costa vedremo".