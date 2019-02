© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri risponde alle critiche post-Atlético e al malcontento dei tifosi nei suoi confrotni: "Parlare non conta niente, contano solo i fatti. Quando si vince siamo bravi, quando si perde... mettete voi l'aggettivo. A me queste cose divertono, mi stuzzicano. Siamo ancora in corsa e finora alla Juventus mi sono divertito molto perché abbiamo vinto 8 titoli su 9 in Italia, 2 Supercoppe e due finali di Champions. Nel momento in cui non mi diverto più è il momento che smetto. Caratterialmente sono fatto così. In questo momento dobbiamo solo stare zitti e lavorare, preparandoci al meglio. Quando perdi i tifosi e i giornali sono liberi di criticare. Magari sono cose che ci fanno bene, che ci aiutano a ricaricarci perché magari ti abitui alle vittorie e quando caschi c'è un po' più di frustrazione. Questo per me va vissuto con tanto entusiasmo, abbiamo questi 20 giorni e più ci abituiamo e più sale l'adrenalina. Non dobbiamo abbatterci".