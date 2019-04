© foto di www.imagephotoagency.it

Max Allegri resta alla Juventus per tentare un nuovo assalto alla Champions. Il tecnico bianconero, in conferenza stampa, ha risposto a chi gli ha chiesto se ha ancora le motivazioni giuste per restare alla guida della Vecchia Signora. "Se non le avessi, avrei detto al Presidente che me ne sarei andato a fine anno. In questi cinque anni - le parole di Allegri - abbiamo lavorato bene: sono cresciuti tanti giocatori, ci sono dei giovani. Vincere gli Scudetti non è facile, due finali Champions non sono facili. Sembra tutto facile: mercoledì riposeremo, accettando la sconfitta, poi prepareremo per sabato. Non deve essere una frustrazione uscire ai quarti, contro un'ottima squadra come l'Ajax: sabato bisogna preparare lo Scudetto. Vincere non è semplice: è lavoro, è preparazione. Poi ci sono squadre, forti, che lottano per vincere ma il prossimo anno la Juventus avrà gli stessi obiettivi. Non possiamo vincere tutto noi: capisco delusione, amarezza, lo sono anche io, per tifosi, società e giocatori che hanno fatto una buona partita contro un ottimo Ajax", ha detto.