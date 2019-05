© foto di Federico Gaetano

Quale futuro per Massimiliano Allegri? Dopo il divorzio dalla Juventus, l'allenatore toscano valuterà le proposte che gli arriveranno, come dichiarato da lui stesso in conferenza stampa. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, sono già arrivati i primi sondaggi di parte della Roma, alla ricerca di un nuovo tecnico. James Pallotta nel pomeriggio americano di venerdì ha chiesto informazioni e vedremo se ci sarà qualcosa in più.

Ipotesi Bayern - Intanto - si legge - anche il Bayern Monaco potrebbe farsi avanti per quello che tra poco diventerà l'ex allenatore bianconero. Il club bavarese, fresco di settimo titolo consecutivo in Germania, difficilmente proseguirà con Kovac e tra le alternative spunta anche Allegri. Al momento però l'ipotesi più accreditata per la panchina dei tedeschi è quella di van Bommel.