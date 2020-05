Allegri pronto a tornare: la priorità è la Serie A, ma è quasi impossibile. PSG in pole

vedi letture

Massimiliano Allegri scalpita. Dopo un anno di stop l'ex allenatore della Juventus e pronto a tornare in panchina e La Gazzetta dello Sport parla di quelle che potrebbero essere le sue possibili destinazioni.

Serie A - La priorità del tecnico livornese sarebbe quella di tornare ad allenare una squadra italiana, per motivi di famiglia, ma al momento non sembra esserci una società capace di garantirgli ciò che lui vuole e quindi è improbabile che lo stesso Allegri possa ricominciare dalla Serie A.

Premier - Il Manchester United e l’ambizioso Newcastle sono in prima fila ma anche in questo caso Allegri è più sul no che sul sì, visto che non sarebbe facilissimo raggiungere l'Italia. Ma l'allenatore, secondo la rosea, ha molta voglia di tornare a lavorare. Perciò nulla è escluso. L’importante è che si tratti di progetti che possano dargli modo di divertirsi, di presentare una parte di sé che ancora forse non è bene in vista.

PSG - La destinazione preferita all’estero sembra essere Parigi. Tuchel ha staccato il pass per i quarti di Champions prima dello stop per il Coronavirus, ma Leonardo potrebbe comunque cambiare e in questo caso Allegri sarebbe l'obiettivo numero uno, con il tecnico che accetterebbe di buon grado.