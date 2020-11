Allenare il Real Madrid? Conte: "C'era opportunità, tempi non maturi. Voglio stare all'Inter"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa prepartita prima del Real Madrid ha parlato della possibilità, nel passato, di allenare i Blancos, confermando però di volere restare in nerazzurro. "In questo momento sono veramente molto concentrato sull'Inter, ho iniziato un progetto qui con una proprietà molto forte e sono contento. Stiamo creando qualcosa di importante. In passato, è vero, c'è stata l'opportunità di diventare l'allenatore del Real Madrid, ma non erano forse maturi i tempi. Ho voglia di proseguire il progetto qui all'Inter".