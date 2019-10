Allenatori in bilico: il sabato decisivo per Andreazzoli e Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli ed Eusebio Di Francesco sono due facce diverse della Genova che non ride. Di una città che calsticicamente vive due periodi simili nei risultati, differenti nel percorso. "So come funziona il mondo", dice EDF, e sa che l'ultimo posto chiama in automatico lo spetto e la scure dell'esonero. Il bailame societario, un mercato che evidentemente non l'ha soddisfatto fino in fondo, Vialli al posto di Ferrero anzi no anzi sì anzi no anzi sì. Senza virgole e punti, tutto d'un fiato, distrazione e talvolta appiglio per il Doria che adesso a Verona, in casa Hellas, mette in discussione pure il suo allenatore. Lo stesso dicasi domani sera, nel giorno della Genova che non sorride, per Andreazzoli. "Abbiamo guardato solo davanti consci del fatto che se ci fossimo girati indietro avremmo visto uno spettacolo che non ci sarebbe piaciuto". Quella recente è la storia di una squadra che è terzultima, meno di un punto a partita come media, a differenza della Samp ci sono due pareggi e tre sconfitte e non zero pari e ben cinque ko. Però il gioco latita e pure Andreazzoli, esteta in un tempo di pragmatici, si gioca il posto. Lui contro il Milan, e dall'altra parte c'è pure un altro che trema, Marco Giampaolo. Sanno come va il mondo, sanno che prima della sosta è una partita decisiva. Per loro, allenatori sembra in bilico, precari per definizione.