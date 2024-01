Ufficiale Arriva l'esonero per Andreazzoli a Empoli: la nota del club. Via anche i collaboratori

vedi letture

Come anticipato è arrivato l'esonero di Aurelio Andreazzoli per mano dell'Empoli. Il tecnico, che era arrivato alla quarta giornata al posto di Zanetti, lascia la squadra al 19° posto della classifica, a -5 dalla prima casella che vale la salvezza, la 17^ piazza attualmente occupata dal Cagliari. Di seguito la nota del club toscano:

"Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli, dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra, ed i suoi collaboratori Alessio Aliboni e Francesco Chinnici.

A mister Andreazzoli vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Il sostituto - Davide Nicola è la scelta dell'Empoli per tentare la scalata in classifica e conquistare la salvezza. Due giorni dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, la società toscana ha deciso di salutare Aurelio Andreazzoli e ripartire da un allenatore specializzato in rimonte salvezza. In questi minuti si sta definendo l'accordo tra le parti con Nicola che firmerà un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con rinnovo automatico per una ulteriore stagione in caso di salvezza.