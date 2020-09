Allerta Covid, come si comporta la Bundes: con un positivo non scatta subito la quarantena

I casi di positività registrati nel gruppo del Genoa hanno rilanciato il rischio di quanto il Covid possa incidere sullo sviluppo del campionato italiano e sulla reale regolarità dello stesso se dovessero arrivare stop e rinvii in maniera massiccia. Ma all'estero che succede, come si stanno muovendo? In Germania - sottolinea il Corriere dello Sport - le restrizioni iniziali antivirus sono state allentate e regolamentate nel protocollo che ha rimesso in moto la Bundesliga il 14 maggio scorso. Attualmente ogni caso di positività viene esaminato singolarmente. La quarantena di norma viene applicata solo al componente contagiato. L’obbligo della quarantena si estende ai conviventi del paziente positivo, anche asintomatico, e a coloro che hanno avuto con esso un contatto ravvicinato (faccia a faccia) di oltre 15 minuti. La partecipazione ad una partita della Bundesliga con in campo un proprio compagno o un avversario positivo, non comporta automaticamente il rischio del contagio e quindi l’obbligo della quarantena. Nel caso di partite all’estero, il rientro da un paese classificato a rischio può determinare l’obbligo della quarantena. E’ accaduto al nazionale Piatek tornando all’Hertha dopo una trasferta con la Polonia in Bosnia. Anche per questo, la Lega calcio (Dfl) ha raccomandato ai club l’iscrizione di rose molto ampie per avere sempre abbastanza giocatori.