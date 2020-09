Allerta Covid, come si comporta la Ligue 1: 20 giocatori negativi per non rimandare alcuna gara

I casi di positività registrati nel gruppo del Genoa hanno rilanciato il rischio di quanto il Covid possa incidere sullo sviluppo del campionato italiano e sulla reale regolarità dello stesso se dovessero arrivare stop e rinvii in maniera massiccia. Ma all'estero che succede, come si stanno muovendo? In Francia - sottolinea il Corriere dello Sport - dal 4 settembre la Ligue 1 ha un nuovo protocollo sanitario meno rigido rispetto a quello con il quale aveva cominciato il campionato a fine agosto e che prevedeva la possibilità di rinvio di una partita nel caso in cui negli 8 giorni precedenti uno dei due club avesse avuto 4 casi di giocatori positivi al Covid. La situazione sanitaria in Francia è peggiorata nelle ultime settimane, ma il protocollo, redatto in 65 pagine, al momento resta lo stesso e ad oggi non sono previsti cambiamenti. Le nuove normative prevedono che una partita di Ligue 1 o Ligue 2 si possa giocare qualora entrambe le squadre siano in grado di presentare 20 giocatori negativi al tampone (incluso il portiere) su una lista di 30 elementi comunicata mensilmente alla Lega. Per i positivi, invece, è previsto un isolamento di almeno 8 giorni dal resto della squadra. Il nuovo protocollo è stato necessario nel momento in cui, a inizio campionato, più squadre si sono ritrovate con diversi giocatori positivi. Nel caso di Marsiglia-Saint-Etienne (1ª giornata), la gara fu rinviata per la positività di 4 calciatori marsigliesi. Lo stesso non è accaduto per Lens-Psg (10 settembre), debutto di campionato dei parigini che avevano tra le loro fila ben 7 positivi.