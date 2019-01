Almendra-Allan, il mercato si concentra su giugno: il punto sul Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I rinnovi sono l'argomento all'ordine del giorno in casa Napoli: De Laurentiis è pronto a offrire la permanenza a capitan Marek Hamsik rinnovandogli il contratto. Poi in corso anche trattative per Raul Albiol e Josè Maria Callejon mentre Dries Mertens ha pretese economiche che non saranno soddisfatte. E per questo è pronto all'addio in estate. Il mercato vero e proprio del Napoli dovrebbe però prendere il via in ottica giugno, con Giuntoli che studia vari talenti emergenti: a meno che, da Parigi non arrivasse una offerta assolutamente irrefutabile per Allan.

IN ENTRATA - Interessa che non scema su Agustin Almendra del Boca Juniors. Gli Xeneizes hanno aperto a un piccolo ribasso, non al di sotto dei 28 milioni di euro. Gli azzurri non alzano la protesta sopra ai 23. Intanto in queste ore si rafforza l'ipotesi di un addio di Allan: con i 100 milioni del PSG Giuntoli andrebbe subito all'assalto di due obiettivi per l'estate. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, e Hirving Lozano, esterno d'attacco del PSV Eindhoven. In ottica futura, piace sempre Trincao dopo ulteriori contatti con Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese classe 1999 del Braga. La società di Aurelio De Laurentiis valuta un investimento di due milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto, si ragiona sulle cifre e la fattibilità di quest'operazione.

IN USCITA - Marko Rog deciderà il suo destino a breve: il prestito al Siviglia con diritto e non obbligo di riscatto sembra al momento la soluzione più concreta. Detto di Mertens, tiene banco la situazione di Allan: Aurelio De Laurentiis dovrebbe essere oggi a Parigi per valutare la proposta del Paris Saint-Germain. Via libera atteso solo in caso di offerta da 100 milioni di euro, che saranno prontamente girati sul mercato.