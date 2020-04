Altafini sul Milan: "Sì al cambio di allenatore per il prossimo anno. Ma Milik non serve"

Ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport', l'ex rossonero José Altafini ha analizzato il momento del Milan. E s'è detto favorevole a un cambio di allenatore in vista della prossima stagione. "Al Milan serve un rimpasto generale e in un’ottica di questo tipo non si può prescindere dalla panchina. Non dico che Pioli non sia un bravo allenatore, ma penso che a volte le rivoluzioni facciano bene. Non so se Rangnick sia l’uomo giusto per allenare il Milan, ma so che chiunque si siederà su quella panchina dovrà avere potere decisionale, come fu per Mourinho quando arrivò all’Inter. Ibra è stato bravo, ha portato carattere: questo Milan può ancora avere bisogno di lui. Milik? Non è il top player che può far fare il salto di qualità".