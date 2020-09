Altri dettagli dall'incontro Barça-Jorge Messi: il club ha deciso di non multare la Pulce

Nuovi dettagli dal confronto delle scorse ore fra il padre di Leo Messi ed il presidente Josep Maria Bartomeu. Secondo Deportes Cuatro nel summit il numero uno blaugrana avrebbe "raccomandato" alla Pulce, appunto tramite il padre, di riprendere il prima possibile gli allenamenti. Detto questo, Bartomeu si sarebbe detto disposto anche a concedere qualche giorno di tempo in più al Diez per far sì che la situazione possa definitivamente risolversi.

Ad ogni modo, i vertici blaugrana hanno fatto sapere di non avere intenzione di multare Messi per l'assenza ai test di domenica e conseguentemente alle sedute di allenamento di questa settimana. Il tutto, ovviamente, a patto che il giocatore faccia un passo indietro e decida di restare al Barça.