Amantino Mancini: "Gasperini super. Toloi merita la Nazionale"

© foto di Giacomo Morini

L'ex esterno della Roma, Amantino Mancini, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'Atalanta dopo essere stato ospite a Zingonia insieme ad altri giovani allenatori che hanno partecipato al corso Uefa Pro: "Gasperini è un tecnico super, un punto di riferimento. A Coverciano il suo nome viene fuori spesso. L'Atalanta sarebbe stata una squadra perfetta per me, a sinistra, nel tridente, avrei fatto grandi cose. Gasp propone un gioco bello e moderno. È stato un piacere aver ascoltato la sua lezione. Calcio propositivo, tanti uomini che attaccano insieme. Prendete Toloi: in Brasile era un difensore puro, non attraversava mai la metà campo, oggi è completo. Difende e attacca con le stessa intensità. Il Brasile? C’è concorrenza, forse paga la difesa a tre, ma meriterebbe una chance. Negli ultimi anni è cresciuto molto. Bagarre per l'Europa? La Roma è più forte individualmente dell’Atalanta, ma inferiore come gioco. L’Atalanta può giocarsela per la Champions, inoltre a Bergamo tutto è da top club".