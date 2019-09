Ambientamento concluso, ora Barella si sta prendendo l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra le note più liete del momento positivo che l’Inter sta mettendo in fila in campionato, spicca nelle ultime settimane la continuità trovata da Barella. Anche nella fase di ambientamento che ha contraddistinto l’approccio dell’ex centrocampista del Cagliari con la realtà nerazzurra, Antonio Conte non ha mai lesinato complimenti ed apprezzamenti nel confronti del gioiello del calcio azzurro arrivato a Milano in estate nonostante la folta concorrenza, esponendosi addirittura in un paragone diretto che ha coinvolto proprio l’allenatore leccese ai tempi in cui imperversava con la maglia della Juventus. Un riscontro giunto nell’immediato anche sul campo, con la verve agonistica di Barella che, abbinata alle sue qualità tecniche, sta rendendo sempre più centrale il ruolo del giocatore nelle dinamiche del progetto nerazzurro. Il tour de force degli impegni tra serie A e Champions League entra nel vivo, ma l’Inter ha la certezza di poter contare su un prezioso propellente per innescare il suo motore.