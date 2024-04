Amrabat rientra, Lopez ai saluti: ritorno al passato nella mediana della Fiorentina

Prestiti e riscatti in Serie A, l'analisi di TMW. Le ultime ore dello scorso mercato estivo hanno portato a un cambio della guardia in mediana: uscito Sofyan Amrabat, con destinazione Manchester United, al suo posto è arrivato in viola Maxime Lopez dal Sassuolo. Entrambi con la stessa formula.

Da una parte c'è il centrocampista marocchino. Amrabat è approdato nella tanto agognata Premier League ed ha potuto ritrovare quel Ten Hag con cui le cose erano andate tanto bene in quel di Utrecht. L'avventura in Inghilterra però si è rivelata estremamente deludente, lo spazio si è ristretto una prestazione grigia dietro l'alta e il futuro di Amrabat ormai pare chiaro che non proseguirà a Old Trafford. I Red Devils non eserciteranno il diritto di riscatto da 20 milioni di euro in loro favore, il marocchino si appresta a tornare a Firenze. Milan e Juve sembrano interessate.

Ha deluso, nel complesso, anche colui che ne ha preso materialmente il posto nella rosa viola. Un'annata che l'ha visto partire 14 volte tra i titolari, delle quali però solo 6 in campionato e il restante divise tra Conference League (dove ha segnato l'unico gol della sua annata) e Coppa Italia. La Fiorentina ha dalla sua il diritto di riscatto a 9 milioni di euro, ma pare praticamente impossibile che questo venga esercitato, almeno non a certe condizioni. Se non dovesse cambiare nulla, lo aspettano a Sassuolo a giugno.