Analogie e differenze tra Chiesa e Bernardeschi: una coppia che potrebbe riformarsi

Sono passati poco più di 3 anni da quando Federico Bernardeschi salutò il giovane amico Federico Chiesa per vestire la maglia della Juventus tra mille polemiche dovute al modo con cui il giocatore decise di divorziare dal club che lo aveva cresciuto. Berna, inviò un certificato medico per non presentarsi in ritiro a Moena in attesa che il suo agente e i dirigenti della Fiorentina trovassero la giusta intesa. Un modo decisamente diverso da un punto di vista comportamentale rispetto al figlio d'arte che potrebbe raggiungerlo alla Continassa nelle prossime ore. Sì perché Chiesa, nonostante il muso lungo che talvolta è stato riscontrato tra campo da gioco e d'allenamento, non ha mai detto una parola fuori posto, si è sempre allenato al massimo e anche in queste prime partite della stagione, ha avuto un rendimento importante, con un assist decisivo contro il Torino e un grande gol contro l'Inter.

Le analogie sono tante - I due profili però sono quanto mai simili: due giocatori giovani, italiani, che hanno deciso di fare un passo avanti nella propria carriera "tradendo" la tradizione viola per vestire la maglia degli acerrimi rivali. Ambizioni lecite vista l'età e l'importanza del club dove potrebbe approdare Federico Chiesa. Anche il non ruolo è simile, visto che Bernardeschi ancora non ha ufficialmente trovato il suo e che su Chiesa ci sono sempre stati dei dubbi sulle sue qualità da attaccante piuttosto che da esterno a tutta fascia. Chissà se i due davvero si ritroveranno come nel breve periodo vissuto insieme in viola oppure se uno dovrà fare spazio all'altro. Al momento sembra un'ipotesi quanto meno difficile e dunque è giusto parlare di analogie e differenze di una coppia che a breve dovrebbe riformarsi.