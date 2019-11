Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Di momenti difficili nella carriera di un allenatore ce ne sono sempre”. Carlo Ancelotti ne sta vivendo uno molto particolare, in casa Napoli. Il tecnico, però, assicura che l’ambiente azzurro sia molto più sereno di quanto non sembri: “Questo fa parte della stagione, se ne esce con la volontà e l'impegno da parte di tutti a cercare di migliorare le cose. C'è unità d'intenti, checché se ne chiacchieri. Prima o poi quindi se ne uscirà".

Quello che è avvenuto nelle ultime ore è il modo giusto per far scattare la molla?

"Come ho detto prima, c'è un ambiente interno e uno esterno. Quello interno è concentrato, a livello psicologico tutti i giocatori sono pronti, chi non lo fosse non sarebbe qua".