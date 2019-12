© foto di Insidefoto/Image Sport

26 marzo 2019. Neanche nove mesi fa, Aurelio De Laurentiis racconta a Sky di voler aprire un ciclo. Anzi. Un'era. Qualcosa di nuovo e di diverso. "Il nostro allenatore, Carlo Ancelotti, ama la città e il nostro centro sportivo: vuole rimanere qui altri otto anni. Io però lo voglio a vita, come Ferguson al Manchester United. Il tecnico deve essere il punto di riferimento della società e deve rappresentarla in tutto". Marzo, dicembre. Neanche nove mesi, Carlo Ancelotti è passato dall'essere "a Napoli a vita", "come Ferguson", all'esonero di oggi.