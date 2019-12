© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite Instagram, il difensore greco del Napoli, Kostas Manolas, saluta Carlo Ancelotti. "Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli! È stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e il tuo staff, vi auguro il meglio perché lo meritate!".