Ancelotti-Everton: avvocati al lavoro per risolvere il contratto col Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti sempre più vicino all'Everton. Da questa mattina, riporta 'Sky', gli avvocati del tecnico emiliano sono al lavoro per risolvere l'accordo in essere col Napoli, un'operazione necessaria prima di permettere al tecnico classe '59 di firmare un contratto col club di Liverpool valido fino a giugno 2024.