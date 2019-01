Ancelotti: "Stop razzismo a Napoli come con Kean: perché insultarlo?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti e i cori razzisti negli stadi. L'allenatore del Napoli è tornato a parlare della vicenda durante l'incontro avuto questa mattina all'Università Vanvitelli di Napoli: "Ho avuto la fortuna di lavorare all'estero per nove anni e queste cose sono state debellate, soprattutto gli inglesi. E' una cosa che l'Italia deve fare e non è tanto complicata. Purtroppo gli ignoranti e i maleducati continuano ad andare negli stadi e dovrebbero fare un corso di educazione, senso civico e rispetto. Non se ne può più. L'altra sera a Bologna Kean è stato insultato e non ha senso. Insultano Napoli quando il Napoli non gioca. Sento dire che Ancelotti non può dire di sospendere le partite, ma giuro che non l'abbiamo mai chiesto. Forse non mi faccio capire. Abbiamo solo detto che quando c'è un insulto territoriale o razziale, ma non solo contro il Napoli, la partita deve fermarsi temporaneamente. Come a Bologna. Magari ci sarà un annuncio e poi dopo la partita ricomincia. Quando piove la partita si ferma temporaneamente? Ecco la stessa cosa per i cori. Nel 2000 ho aspettato dure ore, possiamo aspettare anche dieci minuti per far raffreddare gli animi. Lo so bene che se si sospende la partita 60mila persone devono andar via. Tutto qua", le sue parole riportate da 'Tuttonapoli.net'.