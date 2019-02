© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato anche di Marek Hamsik, ormai prossimo a lasciare i partenopei per approdare in Cina: "Io sono rimasto a giovedì scorso, l'ho salutato, poi non l'ho più rivisto. Non è ancora tutto definito, ma credo andrà come preventivato".