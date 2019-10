Fonte: inviato a Salisburgo

"Le dico cosa voglio vedere”. A chi gli chiede cosa non vorrebbe vedere, nel Napoli che domani andrà in campo alla Red Bull Arena di Salisburgo, Carlo Ancelotti capovolge la domanda: “Voglio una squadra coraggiosa, che metta in campo tutto quello che ha. Sappiamo che servirà intensità, che occorrerà tutto quello che serve per dominare la partita. Voglio un Napoli coraggioso e presente, che sfrutti le proprie qualità a livello individuale e collettivo per cercare di superare una squadra che da inizio stagione sta facendo molto bene”.

Cosa intende per Napoli presente?

"È un discorso legato al fatto che sono partite importanti, giocate fuori casa, col rischio di essere intimoriti dall'ambiente. Presenti vuol dire cercare di determinare non dico il risultato, ma la prestazione, il modo in cui vogliamo che vada la partita. Giocare con coraggio e personalità"