Anche il Parma dice stop: allenamenti sospesi fino a mercoledì 18 marzo

Questa mattina il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Roberto D'Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto. gPer quanto riguarda l'infermeria, buone notizie per Adorante e per Sepe, che tornano ad allenarsi in gruppo. Parzialmente in gruppo Scozzarella e Laurini, mentre hanno proseguito con terapie e differenziato Barillà, Hernani, Inglese e Kucka.

Inoltre, alla luce del decreto che prevede la sospensione del campionato di Serie A sino al 3 Aprile e in attesa di ricevere dalla Lega Calcio indicazioni e protocolli sanitari puntuali per la gestione dell’attività sportiva quotidiana, ha deciso di sospendere gli allenamenti, fissandone la ripresa a mercoledì 18 marzo 2020, evidenzia ParmaLive.com