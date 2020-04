Anche l'Argentina dice stop. Martedì l'annuncio di chiusura della stagione 2019/20

Dopo l'Eredivisie, un altro campionato è stato definitivamente sospeso. Si tratta di quello argentino e a darne l'annuncio è direttamente il presidente della Federazione argentina Claudio Tapia ai microfoni di Tnt Sports: "Tutti i campionati sono finiti e domani questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo, che si svolgerà in videoconferenza". La classifica resterà quella all'ultima giornata disputata, non ci saranno retrocessioni né per la stagione 2019/2020 né per quella 2020/2021. "Rispettiamo le misure adottate dal governo - prosegue il numero uno del calcio argentino - e vanno rispettate. Il calcio si è fermato non per decisione dei club del calcio argentino, ma per decisione del Ministro della Salute. L'essere umano viene prima di tutti. Se prendessimo una decisione affrettata e ci fosse un contagio, torneremo indietro al 10 o 11 marzo. Vogliamo tutti che il calcio torni, ma si deve aspettare".