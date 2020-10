Anche Napoli-Atalanta a rischio? Dipende dal luogo in cui gli azzurri trascorreranno l'isolamento

Il Napoli non è partito per Torino, per cui la partita con la Juventus non dovrebbe disputarsi, salvo ulteriori (e non improbabili) colpi di scena. Il Corriere dello Sport va anche oltre e spiega che a questo punto vacilla assai seriamente anche Napoli-Atalanta del 17 ottobre, immediatamente dopo la sosta.

Ci si potrà allenare? Stando al provvedimento dell'Asl, datato 2 ottobre, per quattordici giorni la squadra dovrà restare in isolamento fiduciario, pertanto fino al 16 ottobre. La partita, dunque, si potrebbe giocare. Il problema però è legato agli allenamenti: il Napoli potrà allenarsi solo se deciderà di trascorrere la quarantena a Castel Volturno. A tal proposito, c'è un passaggio chiave nell'intervista del legale azzurro Mattia Grassani a La Gazzetta dello Sport: "La soluzione naturale è che i giocatori scelgano come domicilio temporaneo Castel Volturno per continuare ad allenarsi e poi fare soltanto la spola tra casa e lavoro".