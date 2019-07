Anche Sassuolo ha la sua BBBC: ora De Zerbi può divertirsi!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia a prendere forma il Sassuolo 2019/2020. La società neroverde ha messo il turbo e ha chiuso diverse trattative nell'ultima settimana, in modo da regalare a mister Roberto De Zerbi dei rinforzi importanti. E' iniziato il ritiro di Vipiteno nella giornata di lunedì e il tecnico ha accolto il terzino sinistro Marco Sala arrivato dall'Inter nell'operazione Stefano Sensi, il laterale destro Jeremy Toljan reduce dal prestito al Celtic ma di proprietà del Borussia Dortmund, il difensore centrale Andreaw Gravillon dall'Inter, il centrocampista Hamed Junior Traorè dall'Empoli, il centravanti Ciccio Caputo sempre dai toscani. Il mercato non è ancora finito e i rinforzi non tarderanno ad arrivare. Serve un nuovo centrocampista e il nome caldo è quello di Pedro Obiang, sempre più vicino alla formazione neroverde. Poi bisognerà sfoltire la rosa: da Babacar a Magnani, sono tanti i calciatori con la valigia in mano. Via anche tanti giovani ma sarà De Zerbi a valutarli in questi primi giorni di ritiro.



LA BBBC DEL SASSUOLO Nel frattempo De Zerbi si gode un Sassuolo a trazione anteriore. Anche il Sassuolo ha la sua BBBC ma in attacco! Con la conferma di Boateng (il giocatore dovrebbe rimanere in neroverde ma il mercato è ancora lungo quindi non bisogna escludere delle sorprese) e l'arrivo di Ciccio Caputo, i neroverdi hanno creato un attacco importante. Il Sassuolo nella scorsa stagione ha sofferto la mancanza di un vero centravanti e la società è intervenuta sul mercato, andando a ingaggiare Caputo, un attaccante che può integrarsi alla perfezione nei meccanismi di De Zerbi. Il tecnico potrebbe puntare sul 4-3-3, sul 4-3-1-2 con Boateng dietro alle due punte o nei momenti di difficoltà anche sul 4-2-3-1 con un Sassuolo a trazione anteriore: le tre B alle spalle della C, ovvero Berardi e Boga sulle fasce, Boateng trequartista e Caputo in attacco.



I GIOVANI E LE PARTENZE Da valutare nel corso del ritiro di Vipiteno anche i giovani. In questi primi giorni si sta mettendo in evidenza Pierini, autore di 3 gol nelle 2 partitelle giocate sin qui. Partitelle ad alta intensità con tante belle giocate e con le idee di De Zerbi che iniziano a intravedersi. Per i terzini Marco Sala e Alessandro Tripaldelli sono giorni importanti: i due dovranno convincere il tecnico a tenerli in rosa, altrimenti partiranno in prestito. Probabile l'addio di Kolaj, ex Primavera neroverde. Difficile anche la conferma di elementi come Goldaniga e Mazzitelli, rientrati dai rispettivi prestiti ma ancora sulla lista dei partenti.