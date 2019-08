Ancora due colpi per sognare davvero. Sassuolo, il mercato non è finito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Sassuolo ha già visto chiudersi colpi importanti sia a livello mediatico che soprattutto tecnico. Giocatori che hanno aumentato la cifra tecnica della rosa neroverde e migliorato la vestibilità della squadra alle idee tattiche di mister De Zerbi. Jeremy Toljan è arrivato in sostituzione di Lirola, mentre Pedro Obiang e Hamed Traore regaleranno al centrocampo idee, esperienza e gioventù. Quindi l'attacco, dove Boateng è stato sostituito con Francesco Caputo dall'Empoli.

Ancora due colpi - Il mercato in entrata di Rossi e Carnevali però non è ancora chiuso: la priorità è tutta per un difensore. Si è provato a lungo a lavorare al colpaccio Toprak dal Borussia Dortmund, ma la pista sembra essersi complicata. E allora il nome buono può diventare quello di Lorenzo Tonelli del Napoli con lo svincolato Gabriel Paletta sullo sfondo. Una volta sistemato il discorso difesa, ci sarà spazio anche per parlare di un attaccante con qualità diverse rispetto a quelli presenti in rosa. E il primissimo nome sulla lista è ancora quello di Christian Kouame del Genoa che potrebbe rientrare in uno scambio con El Khouma Babacar, profilo gradito al Grifone.