vedi letture

Ancora Vlahovic e poker viola: doppietta del serbo per lo 0-4 contro la Samp

Poker della Fiorentina, ancora Dusan Vlahovic. Diagonale di sinistro di Dalbert non respinto alla perfezione da Audero e il serbo è arrivato sul secondo palo a spingere il pallone in rete per lo 0-4 dei viola. Notte fonda per la Sampdoria.