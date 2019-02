Antognoni: "Pjaca, problema di testa. Pioli ha consacrato Chiesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'emittente Tele Iride, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato di Marko Pjaca, Stefano Pioli e Federico Chiesa: "Pjaca finora non si è espresso secondo le sue possibilità, ma è un giocatore importante: in allenamento lo vedo sempre in forma, quindi il suo è un problema di testa. Pioli? Si tratta di un allenatore moderno e propositivo, cerca di imporre il proprio gioco. Ma è bravo anche fuori dal campo, infatti dopo la tragedia di Astori è riuscito a creare un gruppo determinato a raggiungere il successo anche per lui. Chiesa? Sta diventando sempre più importante per noi e per la Nazionale. Pioli l'ha consacrato con la fascia da capitano. Tre giocatori in Nazionale? Abbiamo pochi italiani, ma se tre sono in Nazionale vuol dire aver fatto un buon lavoro".