Antonio Conte è l'allenatore che ha segnato la carriera di Arturo Vidal

vedi letture

Antonio Conte è l'allenatore con cui Arturo Vidal ha fatto le migliori cose in carriera. Più partite. Più gol. Più assist. I numeri non mentono: con il suo probabile futuro allenatore all'Inter, il Guerriero cileno ha disputato ben 111 partite in carriera ed è in tripla cifra solo con Heynckes. Sono loro due gli allenatori che hanno segnato più di ogni altro la carriera di Vidal, tante gare ma pochi gol invece con Valverde a Barcellona.

Più partite

Antonio Conte 111

Jupp Heynckes 102

Ernesto Valverde 74

Carlo Ancelotti 49

Pep Guardiola 48

Più gol

Antonio Conte 34

Jupp Heynckes 19

Carlo Ancelotti 10

Ernesto Valverde 9

Massimiliano Allegri 8

Più assist

Antonio Conte 19

Jupp Heynckes 15

Pep Guardiola 12

Ernesto Valverde 8

Carlo Ancelotti, Bruno Labbadia 5