Apertura di Icardi al Napoli. Presto contatto telefonico Maurito-Ancelotti

Quale futuro per Mauro Icardi? In casa Inter continua a tenere banco la cessione dell'ex capitano, che oggi riprenderà gli allenamenti in solitaria alla Pinetina. Per il Corriere dello Sport l'apertura di Maurito alla destinazione Napoli è totale, anche se la Juventus resta in prima linea.

Si muove Ancelotti - Nei prossimi giorni, racconta il quotidiano, ci sarà un contatto telefonico diretto fra l'attaccante argentino e Carlo Ancelotti. Se dovesse esserci un nuovo passo in avanti in tal senso, il Napoli potrebbe passare all'azione con un'offerta all'Inter: i nerazzurri valutano il suo cartellino fra i 60 ed i 70 milioni di euro, cifra comunque considerata trattabile.