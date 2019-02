Applausi, fischi e Spalletti. Icardi, le prove di distensione non bastano?

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Via i mercenari dall'Inter". La curva nerazzurra allontana Mauro Icardi, a San Siro questa sera per seguire la sua Inter. In più, qualche fischio quando il numero 9 e Wanda Nara vengono inquadrati dal maxischermo. Fischi per Maurito, fischi per Wanda? Difficile da dire, la Scala del calcio per ora non gradisce tanto la presenza dell'ex capitano. "Bravo, ma sarebbe stato meglio se fosse venuto nello spogliatoio", dice Luciano Spalletti nel post-partita. I messaggi distensivi, in buona sostanza, vengono raccolti soltanto a metà.

Bene, ma: è un po' il leit-motiv di giornata, nella gestione interista del caso Icardi. Lo stesso Marotta ha apprezzato il tweet della moglie-agente, ma ha anche fatto capire che su certe decisioni, leggasi fascia da capitano, per ora l'Inter non vuole saperne di fare passi indietro. Una questione che resta spinosa, comunque la si guardi. La vittoria contro la Sampdoria è arrivata grazie a un possibile leader rigenerato dal pugno duro di Marotta & Co, quel Radja Nainggolan che a fine 2018 sembrava un corpo estraneo. Lautaro ha confermato di avere voglia e anche qualità, ma è inevitabile che nel lungo periodo il paragone con Icardi possa iniziare a pesare. Recuperato il Ninja, la missione è quella di recuperare anche El niño del partido. Almeno fino a fine stagione.