© foto di Imago/Image Sport

Con l’approvazione dell’emendamento, firmato dalla 5 Stelle Susy Matrisciano e dal Pd Tommaso Nannicini, alla Legge di Stabilità in commissione Bilancio del Senato lo sport italiano fa un grande passo avanti verso l’equiparazione tra uomini e donne nello sport. Le atlete infatti diventano da oggi sportive professioniste anche dal punto di vista contrattuale e avranno così tutte le garanzie, previdenziali e assicurative, previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo che finora erano appannaggio solo dei colleghi uomini. Nell’emendamento è previsto inoltre un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società sportive femminili che stipulano con le altete contratti di lavoro sportivo.