Arbitri, pronta la rivoluzione VOR: la sala VAR centralizzata a Coverciano

Nel mondo arbitrale italiano è pronta una vera e propria rivoluzione, e si passerà dal VAR al VOR. Non è un gioco di parole, ma la sigla della Video Operation Room, spiegata, come riporta Il Corriere dello Sport - Stadio, ieri a Coverciano in occasione delle nuove nomine arbitrali, dal presidente dell'AIA, Marcello Nicchi. Si tratta di un progetto studiato nei dettagli: postazioni, monitor ad altissima definizione, cablaggio, sale riunioni e convegni... Tutto all'interno del Centro Tecnico Federale, in attesa delle autorizzazioni dal Comune di Firenze. Una volta approvata, la proposta diventerà effettiva dalla Serie A 2019/20. Il VOR diventerebbe, in sostanza, la nuova casa del VAR, e magari sarà anche possibile aprire un canale di comunicazione diretta tra gli arbitri e gli altri attori calcistici. Ma soprattutto, sarebbe risolto il problema logistico delle situazioni totalmente differenti nelle varie sale VAR da nord a sud cui vanno incontro gli addetti VAR. Per loro sarebbe ora disponibile un nuovo ambiente, con compreso anche il risparmio economico su trasferte e spostamenti, e con i soldi in più magari investire sulla classe arbitrale femminile.