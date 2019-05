Argentina, Icardi out. Il ct Scaloni: "Ho scelto i migliori. Dybala? Mi fido"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'Argentina che tenterà dal prossimo 14 giugno di spezzare la maledizione che le impedisce di conquistare la Coppa America dal lontano 1993, non ci sarà Mauro Icardi. Il ct Scaloni, infatti, ha chiamato alla fine 4 calciatori militanti in Serie A (sui 23 totali della lista definitiva): Rodrigo de Paul (Udinese), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter) e German Pezzella (Fiorentina).

Parla Scaloni - L'assenza di Maurito era stata anticipata dai media argentini con qualche ora di anticipo, per poi trovare l'ufficialità nelle scelte di Scaloni: "E' un momento importante per la nostra Selezione, crediamo che siano stati convocati i migliori attualmente. Alcuni sono stati esclusi per infortunio, ma saranno sempre tenuti in considerazione - ha detto il ct in conferenza stampa -. Gli esclusi? E' sempre difficile accontentare tutti, ma la decisione finale è sempre quella di pensare al meglio per la squadra. La nostra idea è che qualsiasi giocatore può essere chiamato in Nazionale, non c'è alcun divieto per nessuno. Detto questo, le esclusioni dipendono da delle scelte che abbiamo dovuto fare: per un tecnico questa è la parte più difficile, ma non abbiamo dubbi relativamente alle scelte".

Certezza Aguero - Interpellato sul Kun Aguero, Scaloni ha tenuto a precisare: "Non ho mai cambiato idea su di lui, abbiamo dato la possibilità ad altri giocatori, ma i numeri di Aguero parlano da soli".

Dybala c'è - "Non ho mai detto che Dybala non sarebbe stato presente. Abbiamo parlato, ed è chiaro che ci fidiamo molto di lui. Abbiamo bisogno dei migliori e lui può darci una grosssa mano".