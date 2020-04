Argentina, stop al campionato ma non alle coppe. Boca, River e Velez vanno in Libertadores

Il presidente della federazione argentina Claudio Tapia nelle scorse ore ha annunciato lo stop del campionato, specificando come la classifica finale che farà fede per le qualificazioni alle coppe sarà quella attuale. Mentre ci si interroga sull’eventuale assegnazione o meno del titolo, con lo stesso Tapia che non si è espresso in merito, alcune indicazioni su ciò che verrà ratificato ufficialmente nelle prossime ore si possono già trarre: nello specifico il Boca Juniors, attualmente in testa alla classifica, è qualificato alla prossima Copa Libertadores così come il River Plate e il Velez Sarsfield. Il Racing Club, invece, è ammesso ai preliminari della Libertadores. Alle loro spalle, ecco Argentinos Jrs, Defensa y Justicia, Lanus, San Lorenzo e Rosario Central, squadre che giocheranno la prossima Copa Sudamericana. Le retrocessioni sono state congelate per questa stagione e per la prossima, mentre restano da capire con quali parametri saranno stabilite le promozioni (che comunque ci saranno, almeno pare).

Le coppe nazionali restano aperte - Se il campionato è stato di fatto dichiarato concluso, lo stesso non si può dire per le due coppe nazionali, la Copa Superliga e la Copa Argentina. Tapia ha fatto capire come le due competizioni siano destinate a trovare una conclusione sul campo ed il motivo è da ricercare nelle qualificazioni per le coppe internazionali: le vincenti delle due coppe, infatti, saranno qualificate di diritto alla prossima Copa Libertadores, mentre le finaliste sconfitte andranno in Copa Sudamericana il prossimo anno. Come, quando e dove si potrà giocare, però, resta un mistero su cui dovrà fare chiarezza il Ministero della Salute nelle prossime settimane.