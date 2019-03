"Buon giorno! Che sorteggio! Pronti per andare a Napoli ed affrontare i miei amici Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam". Così su Twitter l'attaccante dell'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Good morning !!

What a draw !!

Let’s go to Napoli 💪🏽and face my friends @KevzRose and @GhoulamFaouzi pic.twitter.com/Cuwl6vb3ZU

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 15 marzo 2019