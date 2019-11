Arsenal, contatto con Allegri. Il livornese avrebbe mostrato interesse

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Carlo Ancelotti, anche un altro tecnico italiano sarebbe candidato alla panchina dell'Arsenal. Si tratta, ovviamente, di Massimiliano Allegri, uno dei big liberi: secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, i Gunners avevano pensato a José Mourinho prima che il portoghese subentrasse a Mauricio Pochettino. Adesso ci sarebbe stato un contatto con il tecnico livornese, che si sarebbe mostrato interessato, anche se non è convinto dall'idea di subentrare in corso d'opera. Tra le alternative c'è proprio l'ex manager del Tottenham, oltre a Rafa Benitez, Brendan Rodgers, Patrick Vieira, Steven Gerrard, Eddie Howe, Nuno Espirito Santo e Mikel Arteta.